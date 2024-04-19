Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Загинула літня жінка, її чоловік поранений. Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть в лікарню”, – напсиав він.
У коментарі Суспільному голова Куцурубської громади Інна Копійка розповіла, обстріл стався у селі Солончаки. Адміністраторка місцевого центу надання адміністративних послуг Марія Ільїна сказала, що населений пункт зазнав удару о 14:20.
“Обстріл був коло приватного сектора. Жінка була жива, ми прибули на місце влучання. Пізніше, коли “швидка” її забрала, то вона одразу загинула. Чоловік у досить важкому стані перебуває у лікарні, про хлопчика подробиць не знаємо”, — передає її слова видання.
Раніше, 11 квітня, російська армія ударила балістичними ракетами по Миколаєву. Тоді загинули п’ять людей, ще п’ять були поранені.
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