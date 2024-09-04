У результаті балістичного удару російських військ по навчальному закладу в Полтаві кількість загиблих збільшилася до 53 осіб, 298 людей постраждало. Під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

Про це повідомили у ДСНС України.

“53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві . Постраждало – 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до 5 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Згодом у ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 298 осіб.

Пошукові роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, додали в ДСНС.

Зазначається, внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.