Росія завдала шкоди 1179 обʼєктам культурної спадщини. Тільки в жовтні було пошкоджено 10 памʼяток.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Згідно з оновленими даними, які надали обласні та Київська міська військові адміністрації, у жовтні кількість пошкоджених культурних пам’яток зросла на 10 об’єктів, досягнувши загальної чисельності в 1179. Із них 120 об’єктів мають національне значення, 990 — місцеве, а ще 69 — нововиявлені.

Звіти фіксують як нові пошкодження, так і повторні удари по вже постраждалих об’єктах. Повторно пошкоджені пам’ятки знаходяться в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а нові випадки руйнувань відзначені в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

Загалом пам’ятки культурної спадщини зазнали ушкоджень у 18 регіонах та столиці. Найбільше постраждало у Харківській області (316 об’єктів), за нею слідують Донецька (163), Херсонська (157), Одеська (116) області, а також Київська область та Київ (81 об’єкт). У Чернігівській області зафіксовано 65 випадків руйнувань, у Львівській — 60, у Запорізькій — 53, у Миколаївській та Дніпропетровській — по 41, у Луганській — 31, Сумській — 29, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, у Кіровоградській та Черкаській — по одному.

Наразі повна кількість знищених об’єктів культурної спадщини лишається невідомою через тимчасову окупацію майже всієї території Луганської області, а також частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей.