Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
“Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого”, — йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що росіяни здійснили авіаудар по Харкову. За словами Харківського міського голови, кількість поранених наразі зросла до сімох — четверо працівників ДСНС та троє цивільних.
“Жорстокості росіян немає меж, сьогодні ми вчергове у цьому переконались. За кожен удар, за кожне понівечене життя буде відповідь”, — написав Клименко.
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