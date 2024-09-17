Сьогодні, у професійне свято рятувальників, російські війська завдали ударів по них артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини. Внаслідок атаки загинув один рятувальник. Співчуття рідним та колегам загиблого”, — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що росіяни здійснили авіаудар по Харкову. За словами Харківського міського голови, кількість поранених наразі зросла до сімох — четверо працівників ДСНС та троє цивільних.

“Жорстокості росіян немає меж, сьогодні ми вчергове у цьому переконались. За кожен удар, за кожне понівечене життя буде відповідь”, — написав Клименко.