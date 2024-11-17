Також поранений 17-річний хлопець, спалахнули пожежі в приватних будинках, деякі зазнали руйнувань.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей.

Також поранення отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань.

Зараз в місті почали поступово відновлювати водопостачання. Також триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію.