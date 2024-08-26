Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Серед постраждалих є 14-річна дівчина, всіх поранених доставили до лікарні. Одна людина перебуває у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.
Обстріл також спричинив значні пошкодження у місті: постраждали супермаркет, житлові багатоповерхівки та легкові автомобілі. Лисак зазначив, що інформація про наслідки обстрілу ще уточнюється.
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