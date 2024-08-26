26 серпня російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік, а ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Серед постраждалих є 14-річна дівчина, всіх поранених доставили до лікарні. Одна людина перебуває у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

Обстріл також спричинив значні пошкодження у місті: постраждали супермаркет, житлові багатоповерхівки та легкові автомобілі. Лисак зазначив, що інформація про наслідки обстрілу ще уточнюється.