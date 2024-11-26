У результаті атаки російських дронів-камікадзе пошкоджено електромережі - це призвело до запровадження тимчасових обмежень у споживанні електроенергії.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“Через масовану дронову атаку пошкоджено мережі НЕК «Укренерго». У зв’язку з цим вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом”, – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження електроінфраструктури тролейбусний рух у Тернополі тимчасово припинено. Міська рада також попередила мешканців багатоквартирних будинків про те, що ліфти залишатимуться відключеними до повного відновлення енергопостачання.

“Прохання не користуватися ліфтами та не наражати себе на небезпеку. Індивідуальні теплові пункти поки що відключені, а теплоносій подається до будинків напряму”, – уточнили у міськраді.

Відповідальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Тим часом жителів закликають обмежити використання електроприладів, щоб знизити навантаження на мережу та уникнути додаткових перебоїв.