Обстріли та бойові дії 23 жовтня призвели до тимчасових знеструмлень у кількох областях України, зокрема в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У Запорізькій області внаслідок атаки безпілотників на підстанцію сталося тимчасове знеструмлення обладнання та побутових споживачів. Завдяки оперативним діям, живлення було швидко відновлено за резервною схемою.

На Полтавщині під час повітряної тривоги також відбулося знеструмлення підстанцій та житлових будинків, проте живлення було відновлено за допомогою резервної лінії.

У Сумській області обстріл підстанції призвів до загорання та знеструмлення кількох підстанцій і побутових споживачів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, а електропостачання відновити.

На Черкащині відбулося відключення повітряної лінії електропередач. Під час перевірки було виявлено пошкодження лінії та знайдено безпілотник на землі. При цьому електропостачання споживачам не припинялося, оскільки аварію ліквідували вчасно, без значних наслідків.