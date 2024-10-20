Під ударами армії РФ — три райони Харкова, у деяких з них є проблеми з електропостачанням, — міський голова Терехов.

Про наслідки ударів повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередні дані: двоє постраждалих у Харкові”, — написав він о 22:23.

Також міський голова Терехов написав, що місто атакують КАБами.

“Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням”, — повідомив Терехов.

Крім того повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск Росією безпілотників.

“Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)”, – йдеться в повідомленні.

У низці областей оголошено повітряну тривогу.