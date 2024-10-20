Про наслідки ударів повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Попередні дані: двоє постраждалих у Харкові”, — написав він о 22:23.
Також міський голова Терехов написав, що місто атакують КАБами.
“Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням”, — повідомив Терехов.
Крім того повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск Росією безпілотників.
“Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)”, – йдеться в повідомленні.
У низці областей оголошено повітряну тривогу.
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