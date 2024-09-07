По це пише Reuters.

Ізраїль здійснив удари по командному центру ХАМАС, розташованому на території школи в Секторі Гази. За даними місцевих медиків, протягом 24 годин загинуло щонайменше 61 людина, тоді як ізраїльські війська вели бої з бойовиками ХАМАСу. Один із авіаударів потрапив у школу Халіма ас-Садія, що служила притулком для переміщених осіб у таборі біженців Джабалія. Загинуло щонайменше вісім людей, ще 15 отримали поранення.

Ізраїльські військові заявили, що метою атаки був командний центр ХАМАС, який, за їхніми словами, використовував цивільну інфраструктуру для військових цілей. ХАМАС відкидає ці звинувачення. Окрім цього, ще п’ять людей загинуло внаслідок удару по будинку в місті Газа.

Нагадаємо, що й Ізраїль й ХАМАС продовжують звинувачувати одне одного в тому, що посередники, включаючи Катар, Єгипет і США, не змогли досягти припинення вогню. США готуються представити нову пропозицію, але перспективи досягнення прориву виглядають примарними, оскільки розбіжності між сторонами залишаються великими.