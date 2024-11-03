У Харкові було влучення у лісосмугу, постраждалих попередньо немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБ в лісосмугу, пошкоджено дерева, без постраждалих.

Також є влучання КАБ у Харківському районі, Дергачівська громада, с. Питомник, за попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.