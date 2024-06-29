Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро, що стався у п'ятницю, 28 червня. Нею виявилась 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі — встановлено генотип жіночої статі. У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.

Наразі кількість постраждалих від удару Росії по житловому будинку у Дніпрі зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.

Станом на 11.00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

Нагадаємо, 28 червня російські війська вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі. В результаті атаки зруйновано кількох поверхів житлового будинку. Президент Володимир Зеленський у своїй вечірній промові нагадав, що саме через такі обстріли Україна постійно нагадує всім партнерам про необхідність посилення протиповітряної оборони.