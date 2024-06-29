Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Зазначається, що задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі — встановлено генотип жіночої статі. У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.
Наразі кількість постраждалих від удару Росії по житловому будинку у Дніпрі зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.
Станом на 11.00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
Нагадаємо, 28 червня російські війська вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі. В результаті атаки зруйновано кількох поверхів житлового будинку. Президент Володимир Зеленський у своїй вечірній промові нагадав, що саме через такі обстріли Україна постійно нагадує всім партнерам про необхідність посилення протиповітряної оборони.
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