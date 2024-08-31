За годину до смерті вона надіслала свій останній малюнок, про що повідомив у соцмережі письменник і військовослужбовець Сергій Жадан.

“Ніка Кожушко – дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок”, – написав Жадан.

Він підкреслив, що ця втрата є ще одним трагічним нагадуванням про жорстокість війни, яка забирає життя та знищує майбутнє України.

“Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає”, – наголосив митець.

Літературознавиця Ярина Цимбал теж поділилася спогадами про молоду художницю.

«Я познайомилася з Нікою, коли вона прийшла знімати мій квартирник у Слові. Вони прийшли трохи раніше: троє юних дівчат і один так само юний хлопець. У них була фотосесія: в кадрі — торби-шопери Нікиної роботи, листівки. На них Держпром, Слово, Семенко, Хвильовий, Курбас. Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в Слові і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту. Ось у мене дві її картини в рамах, ми ще не встигли повісити їх на стіну. Ось торбинка з Держпромом. А Ніки уже немає. Сьогодні вона загинула під час обстрілу Харкова. Її вбила росія. Я не хочу і не можу цьому повірити», — написала вона.