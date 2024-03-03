Як повідомляє Суспільне з посиланням на родичів загиблих, тіла Олега, Тетяни та їхньої 7-місячної донечки Лізи знайшли під завалами.

Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Чоловік був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них: дев’ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.