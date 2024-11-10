Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в Одесі отримали поранення дві людини. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Пошкоджена інфраструктура: 25 гаражних приміщень; 2 легкових автомобілі; 9 вантажних автомобілів; ринок: 10 кіосків та 2 магазини; 6 приватних житлових будинків (з яких 2 зруйновано); АЗС.