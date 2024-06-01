Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

31 травня вночі, війська РФ здійснили атаку на Харків, випустивши п’ять ракет. Одна з них потрапила в п’ятиповерховий будинок. Також була зруйнована триповерхова будівля, де розташовувалися магазини. Також були пошкоджені приватні підприємства на території.

1 червня ДСНС повідомила, що під час розбирання завалів на місці зруйнованого під’їзду житлового будинку, що сталося внаслідок ракетної атаки з боку Росії, було знайдено тіло ще однієї загиблої особи.

“Кількість загиблих зросла до 7. Пошукові роботи тривають”, – йдеться у дописі облпрокуратури Харкова.

У Кіровоградській області зранку 1 червня армія РФ пошкодила обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Нагадуємо, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Раніше стало відомо про масованих обстріл по енергетиці України в пʼятьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано – Франківській.

Під час нічної атаки на Вінниччині почалась пожежа в будівлі критичної інфраструктури.