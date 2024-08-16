Російські загарбники у ніч проти 16 серпня атакували столицю "шахедами", які були запущені з району Курської області.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району , за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини”, — йдеться в повідомленні.

У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони, за попередньою інформацією в столиці без руйнувань та постраждалих