Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
“Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних Сил, з району , за попередніми даними були запущені ударні БпЛА. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини”, — йдеться в повідомленні.
У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони, за попередньою інформацією в столиці без руйнувань та постраждалих
“Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день. А з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200”, — зазначив Попко.
- Армія РФ вдарила КАБами по підприємству на Харківщині: відомо про загиблих
- Росіяни вдарили по місту Українськ на Донеччині: 2 людини загинули
- Внаслідок російського обстрілу Херсонської ОТГ один загиблий і десять поранених, — ОВА