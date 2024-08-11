У ніч проти 11 серпня безпілотники атакували російське місто Вороніж. Місцевий губернатор розповідає про “збиття” понад 10 БпЛА.

Про це повідомляють росЗМІ.

Повітряну тривогу росіяни оголосили орієнтовно о 00:55 11 серпня. Після 2-ї години ночі місцеві телеграм-канали сповістили про перший вибух в обласному центрі.

Далі вибухи у Воронезькій області лунали декілька разів. Влада регіону традиційно заявила про роботу ППО та нібито збиття понад десятка дронів.

“Наразі ліквідовано вже понад 10 безпілотників літакового типу. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає”, – заявив губернатор області Олександр Гусєв.

Трохи пізніше він все ж таки визнав, що внаслідок падіння уламків безпілотників на території Воронежа пошкоджена адміністративна будівля та комунальний об’єкт. Цивільне населення, за його словами, не постраждало.