Про це пише командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – рф.

Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі.

Нагадаємо, як Київ сподівається, що отримає до 20 західних винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Водночас у НАТО є переживання щодо складнощів у логістиці для підтримки цих літаків та браку потрібних злітних смуг в Україні.

Потенційно Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 — від 15 до 24 літаків. Ще один співрозмовник заявив, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і до 20 — до кінця року.