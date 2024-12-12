Про це повідомив глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

За словами Кадирова, безпілотник здетонував у повітрі, завдавши незначних пошкоджень будівлі.

“Дрон, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю та вибив вікна. Упалі фрагменти спричинили невелику пожежу, яку швидко загасили. Якихось серйозних пошкоджень будівля не зазнала”, – зазначив він

Кадиров уточнив, що жоден із бійців серйозно не постраждав.

Чеченські та російські ЗМІ також повідомляли про нічну атаку дронів на Грозний, публікуючи фото та відео наслідків. Телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” опублікував кадри вибуху та пошкоджень. На одному зі знімків видно діру в даху, з якої здіймається полум’я. Спецслужби оперативно прибули на місце інциденту.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок ударів дронів по столиці Чечні. Минулого тижня безпілотник влучив у будівлю бази другого полку патрульно-постової служби поліції, що також спричинило пожежу та постраждалих. У жовтні атака безпілотника викликала займання на даху “університету спецназу” в Гудермесі.

Міністерство оборони РФ повідомило, що в ніч на 12 грудня над Чечнею збили один безпілотник. Загалом російські військові заявили про знищення 16 дронів у різних регіонах країни.