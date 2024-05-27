Вночі 27 травня дрони атакували об'єкти на території міста Геленджик у Краснодарському краї Росії. Відомо, що неподалік міста розташований палац очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це у Telegram повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, безпілотники нібито намагалися атакувати “цивільні об’єкти” на території Геленджика. Зокрема, у селі Криниця уламки дронів пошкодили недобудований будинок, а в хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева.

За повідомленням Міноборони РФ, вночі у Краснодарському краї було збито 4 безпілотники.

Неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, збудовані, як стверджують численні розслідування, для російського лідера Володимира Путіна. Також у селі Криниця будували винний завод “Старий Прованс” для переробки вирощеного у маєтку винограду.

У 2021 році Путін заявляв, що палац йому не належить і він нібито ніколи там не був. Проте із документів очевидно, що до нього має стосунок його найближче оточення. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг.