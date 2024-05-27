Про це у Telegram повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, безпілотники нібито намагалися атакувати “цивільні об’єкти” на території Геленджика. Зокрема, у селі Криниця уламки дронів пошкодили недобудований будинок, а в хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева.
За повідомленням Міноборони РФ, вночі у Краснодарському краї було збито 4 безпілотники.
Неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, збудовані, як стверджують численні розслідування, для російського лідера Володимира Путіна. Також у селі Криниця будували винний завод “Старий Прованс” для переробки вирощеного у маєтку винограду.
У 2021 році Путін заявляв, що палац йому не належить і він нібито ніколи там не був. Проте із документів очевидно, що до нього має стосунок його найближче оточення. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг.
- У Криму чутно вибухи біля військового аеродрому “Саки”
- Україна завдає все сильніших ударів по російській енергетиці, — NYT
- Росіяни підтвердили пошкодження на Слов’янському НПЗ внаслідок атаки дронів СБУ