Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Хронологія подій:
- 03:57 – у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА.
- 04:18 – військові повідомили про рух ударного дрона з північного сходу та закликали містян залишатися в укриттях.
- 04:27 – у Києві пролунала серія вибухів.
Внаслідок падіння уламків на Оболоні пошкоджено балкон однієї з квартир у багатоповерхівці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Рятувальники та медики вже працюють на місці. За попередніми даними, постраждалих немає.
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