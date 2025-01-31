В ніч на 31 січня російські окупанти знову атакували Київ дронами.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Хронологія подій:

03:57 – у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА.

– у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. 04:18 – військові повідомили про рух ударного дрона з північного сходу та закликали містян залишатися в укриттях.

– військові повідомили про рух ударного дрона з північного сходу та закликали містян залишатися в укриттях. 04:27 – у Києві пролунала серія вибухів.

Внаслідок падіння уламків на Оболоні пошкоджено балкон однієї з квартир у багатоповерхівці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рятувальники та медики вже працюють на місці. За попередніми даними, постраждалих немає.