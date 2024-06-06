У ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях збили 17 з 18 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

За його даними, у ніч на 6 червня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами “Іскандер-М” з району Таганрога – РФ, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

“В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях”, — йдеться у повідомленні.