Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
“Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 “Шахедів”. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях”, — йдеться у повідомленні.
Окупанти запустили ракету з Ростовської області РФ – атакували Донеччину.
Ворожі дрони вилітали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з російського міста Курська.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
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