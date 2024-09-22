Війська РФ вдарили по Україні двома ракетами Х-59/69 та випустили 80 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

За цією інформацією, іще шість безпілотників локаційно втрачені

Противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу “Shahed” із російських Єйська та Курська.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.