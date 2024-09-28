Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
ППО працювала у 13 областях.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 28 вересня (із 19.00 27.09 по 08.00 28.09) радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 77-ми засобів повітряного нападу росіян:
– двох балістичних ракет “Іскандер-М” із окупованого Криму;
– двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.
– 73 ударних БПлА типу “Shahed” із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, мис Чауда – Крим.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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