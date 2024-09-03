Сьогодні, 3 вересня, ЗСУ залучали до бою авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Про це повідомили в Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

“У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. – рф. та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків – Курська обл. – рф., мис Чауда – Крим)”, — зазначили Повітряні Сили ЗСУ.

Під час повітряного бою було збито 27 ударних безпілотників «Shahed-131/136», ще шість були втрачені з радарів. Інформація про постраждалих або пошкодження не надходила. Два ворожі безпілотники вирушили в бік Бєлгородської області та окупованої частини Донецької області.

Протиповітряна оборона діяла в Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.