Сьогодні вранці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування крилатих ракет. Це вже 41 повітряна тривога в Києві з початку серпня.

Про це повідомляється на сторінці КМВА.

“Ворог знову бʼє по Києву. Знову і знову. Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. (До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня!)”, — наголошує КМВА.

За попередніми даними, ворог атакував Київ з північного напрямку, ймовірно, використовуючи крилаті ракети типу “Іскандер-К”. Це вже п’ята ракетна атака на столицю цього місяця. Сили протиповітряної оборони змогли знищити ракети ще до того, як вони досягли міста.

Станом на зараз, у Києві немає повідомлень про руйнування чи постраждалих. Оперативна інформація продовжує оновлюватися.