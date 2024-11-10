Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у 13 областях України: Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій.

Сили ППО збили 62 дрони, 67 — локаційно втрачені, ще 10 вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

“Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога”, — зазначили в Повітряних силах.