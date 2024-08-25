Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Харкові за медичною допомогою після ракетного обстрілу звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що приліт стався по Слобідському району міста — там загорівся приватний будинок. Кількість постраждалих за його даними зросла з двох до шести.
“У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих — дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, — написав Синєгубов.
Посадовець додав, що ще двом жінкам надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що напередодні російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області. Постраждали шестеро мирних жителів: пʼять жінок у селищі Новоосинове та 75-річний чоловік в Купʼянську.
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