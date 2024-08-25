У ніч проти 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову та Чугуєву. Це сталося близько 4-ї години ранку. Серед постраждалих — вісім дорослих і одна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові за медичною допомогою після ракетного обстрілу звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що приліт стався по Слобідському району міста — там загорівся приватний будинок. Кількість постраждалих за його даними зросла з двох до шести.

“У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих — дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, — написав Синєгубов.

Посадовець додав, що ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що напередодні російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області. Постраждали шестеро мирних жителів: пʼять жінок у селищі Новоосинове та 75-річний чоловік в Купʼянську.