У результаті протиповітряної роботи збито три ворожі безпілотники в Одеській області. Ще десять російських БпЛА локаційно втрачено на півночі та півдні країни. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram-каналі.

“У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області – РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ – РФ, мис Чауда (Крим)”, – йдеться у повідомленні.

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Нагадаємо, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, російська армія планує здійснити провокацію за допомогою ударних безпілотників Shahed, які подеколи заходять у повітряний простір Білорусі.