про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
«У ніч на 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ та мис Чауда – Крим», – зазначив командувач.
Усього було застосовано п’ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БПЛА Shahed-131/136.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збиті 48 ударних БПЛА та п’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
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