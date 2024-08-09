Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників.
“У результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.
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