Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних безпілотників типу “Shahed” та безпілотників інших типів в 11 областях країни, а саме: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.
Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) через активну протидію Сил оборони.
Разом з тим, у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, сьогодні вранці безпілотники атакували житлові будинки у двох районах столиці Татарстану. Жителів пошкоджених будинків евакуювали.
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