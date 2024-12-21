У ніч на 21 грудня російські війська атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів. Також агресор здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини, однак до руйнівних наслідків це не призвело.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних безпілотників типу “Shahed” та безпілотників інших типів в 11 областях країни, а саме: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) через активну протидію Сил оборони.

Разом з тим, у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, сьогодні вранці безпілотники атакували житлові будинки у двох районах столиці Татарстану. Жителів пошкоджених будинків евакуювали.