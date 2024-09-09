Харків після контрнаступу. Як місто готується жити без світла, тепла та зв'язку | Українська правда

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки.

“Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає”, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що профільні служби продовжують обстеження місця події.