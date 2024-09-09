У ніч на 9 вересня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами (КАБ).

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки.

“Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання. За попередньою інформацією, жертв немає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що профільні служби продовжують обстеження місця події.