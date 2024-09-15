У ніч на 15 вересня окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Влучання зафіксовані на території лікарні та поблизу навчального закладу. Постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

За його даними, 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Внаслідок удару пошкоджено скління будівлі поліклініки.

Синєгубов додав, що пізно ввечері суботи, 14 вересня, окупанти випустили по одному з районів міста керовані авіабомби.

“14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі”, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що на Харківському напрямку за добу відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники 275 разів атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє чоловіків віком 41, 59 та 61 років.