Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що цієї ночі (починаючи з 19:00 25 січня) росіяни атакували Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Війська країни-агресора запускали дрони з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 26 січня підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Ще дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ночі російські дрони збивали у восьми областях країни, а саме: у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував БпЛА Суми та Харків. Зокрема, у Сумах внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. У Харкові один з ударів ворожого БпЛА прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. Це призвело до пошкоджень вікон, даху та частини будівлі.