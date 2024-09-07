Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram-каналі.
“Практично не буває таких ночей, коли б російські ударні безпілотники не атакували територію України. І сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт «Shahed») почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі”, — йдеться у дописі.
За його словами, оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин, але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, що й знищили всі ворожі БпЛА.
“Внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (надалі ліквідовано)”, — зауважив Попко.
Очільник КМВА додав, що за попередньою інформацією в місті без постраждалих та руйнувань.
- Наслідки російської атаки на Київ: є загоряння у трьох районах
- Над Києвом ППО збила близько десятка балістичних та ще більше крилатих ракет
- Повітряні сили знищили 20 російських ракет та 20 «шахедів»