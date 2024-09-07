У ніч на суботу, 7 вересня, війська РФ атакували ударними безпілотниками столицю України. Усі безпілотники, які загрожували Києву, були знищені протиповітряною обороною. Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram-каналі.

“Практично не буває таких ночей, коли б російські ударні безпілотники не атакували територію України. І сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт «Shahed») почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі”, — йдеться у дописі.

За його словами, оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин, але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, що й знищили всі ворожі БпЛА.

“Внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (надалі ліквідовано)”, — зауважив Попко.

Очільник КМВА додав, що за попередньою інформацією в місті без постраждалих та руйнувань.