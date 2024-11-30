У ніч на 30 листопада Сили оборони України збили вісім з десяти російських безпілотників. Ще один ворожий БпЛА був локаційно втрачений, а ще один полетів на тимчасово захоплену росіянами територію.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що із 21:30 29 листопада росіяни атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

В результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях були збиті вісім ворожих безпілотників.

“Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію”, — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними дронами, серед яких переважно були «Shahed» та інші безпілотники невстановленого типу. Сили ППО прозвітували про збиття 88 БпЛА над територією десяти областей країни.