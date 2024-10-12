У ніч проти 12 жовтня російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Цього разу ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо відомо про поранення трьох людей, серед них 12-річна дівчинка. Медики надали усю необхідну допомогу.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.

За даними рятувальної служби, внаслідок ворожих авіаударів по місту повністю зруйнований приватний будинок. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м. Пошкоджено фасади та скління будинків.

До аварійно-рятувальної операції залучено 34 рятувальники та шість одиниць техніки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня, армія РФ також атакувала Запоріжжя. Шестеро людей дістали поранення, серед них — 17-річна дівчина. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки.