Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Щодо нічного обстрілу Харкова: на даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років; у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири”, йдеться у повідомленні.

Також Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про сімох постраждалих унаслідок вечірньої атаки росіян: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському.

Також унаслідок атаки зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та чотири авто.

“На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи у дев’ятиповерхівці”, йдеться у повідомленні.