У ніч з 27 на 28 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Холодногірський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Щодо нічного обстрілу Харкова: — на даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років; — у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири”, — йдеться у повідомленні.

Також Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про сімох постраждалих унаслідок вечірньої атаки росіян: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському.

Також унаслідок атаки зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та чотири авто.

“На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи у дев’ятиповерхівці”, — йдеться у повідомленні.