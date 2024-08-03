У ніч на 3 серпня Сили оборони України знищили 24 з 29 російських дронів-камікадзе, які атакували країну.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

У ніч на 3 серпня 2024 року противник здійснив повітряний напад на Україну, використавши зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційні ракети Х-31П та 29 ударних БпЛА типу «Shahed».

“Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил”, – йдеться в повідомленні.

Сили оборони України, включаючи мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ, успішно відбили атаку, збивши 24 БпЛА в кількох областях країни, а саме: Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.