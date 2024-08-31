Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усі «шахеди» запускали з Курської області: 24 з них збили, 25 — упали самостійно. Ще два безпілотники полетіли в напрямку Росії, а один — у Білорусь.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Крім того, вночі росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донецької області.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що сьогодні вночі столиця пережила четверту повітряну атака за тиждень. Для атаки росіяни застосували «шахеди», які заходили в повітряний простір Києва хвилями з різних напрямків протягом всієї ночі.

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