У ніч проти 31 серпня українська протиповітряна оборона збила 24 ударні безпілотники Shahed, якими Росія атакувала Україну. Загалом з РФ запустили 52 такі дрони.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усі «шахеди» запускали з Курської області: 24 з них збили, 25 — упали самостійно. Ще два безпілотники полетіли в напрямку Росії, а один — у Білорусь.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Крім того, вночі росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донецької області.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що сьогодні вночі столиця пережила четверту повітряну атака за тиждень. Для атаки росіяни застосували «шахеди», які заходили в повітряний простір Києва хвилями з різних напрямків протягом всієї ночі.