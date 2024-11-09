У ніч проти 9 листопада Україна знову потерпала від масованої атаки ударними безпілотниками. Цього разу ворог атакував із російських районів Приморсько-Ахтарська та Орла 51-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За інформацією Сил оборони Півдня, в епіцентрі нічної атаки опинилась Одещина. Внаслідок атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі, адмінбудівлі, складські приміщення та автівки. Є постраждалі серед цивільного населення.