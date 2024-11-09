Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.
Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За інформацією Сил оборони Півдня, в епіцентрі нічної атаки опинилась Одещина. Внаслідок атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі, адмінбудівлі, складські приміщення та автівки. Є постраждалі серед цивільного населення.
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