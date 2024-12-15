У ніч на 15 грудня російські війська атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 108 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У ніч на 15 грудня 2024 року (із 19.00 14 грудня) противник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у десяти областях країни: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Ще 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені) через активну протидію Сил оборони, а три БпЛА повернулись у Росію.

“Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога”, — додали в пресслужбі Повітряних сил.