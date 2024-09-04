У ніч на 4 вересня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів — повітряного та наземного базування, а також ударними дронами типу "Shahed". Під час протиповітряного бою було збито 29 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал” із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – РФ;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – РФ;

3 крилаті ракети “Іскандер-К” із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – РФ).

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети “Іскандер-К”;

22 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.