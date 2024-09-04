Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал” із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – РФ;
- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – РФ;
- 3 крилаті ракети “Іскандер-К” із території окупованого Криму;
- 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – РФ).
Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети Х-101;
- 3 крилаті ракети “Іскандер-К”;
- 22 ударні БпЛА Shahed-131/136.
Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.
“Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях”, — зазначили у Повітряних силах.
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