Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Зазначається, що усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.
“Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях”, — уточнили в ПС ЗСУ.
Нагадаємо, російські війська вранці 17 серпня здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Ворог влучив в комунальне підприємство, знищено близько десятка автомобілів, дві людини постраждали.
- Вранці російські війська завдали ракетного удару по Сумщині
- У прикордонні Сумщини введено обмеження на переміщення всіх громадян
- Ворог застосовує щоденно до 50 КАБів у прикордонних громадах Сумщини, — ОВА