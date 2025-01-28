Про це повідомляє моніторинговий ресурс “Беларускі Гаюн”.

За попередньою інформацією, російський “Шахед” був ліквідований засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55. Під час інциденту біля Мозиря також було чути вибух. У моніторинговій групі зазначили, що через три хвилини після цього дрон вже не фіксувався.

“Близько опівночі “Шахед” підлітав до Мозиря, але військова авіація Білорусі тоді не була піднята в небо,” – повідомляє ресурс.

Довідка: Місто Мозир розташоване в Гомельській області Білорусі, приблизно за 45 км від кордону з Україною. Гомельський район межує з Київською та Житомирською областями України.

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