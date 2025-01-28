У ніч проти 28 січня у Мозирському районі Білорусі засоби протиповітряної оборони збили російський ударний безпілотник "Шахед". Інцидент стався на тлі російської дронової атаки на Україну.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс “Беларускі Гаюн”.

За попередньою інформацією, російський “Шахед” був ліквідований засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55. Під час інциденту біля Мозиря також було чути вибух. У моніторинговій групі зазначили, що через три хвилини після цього дрон вже не фіксувався.

“Близько опівночі “Шахед” підлітав до Мозиря, але військова авіація Білорусі тоді не була піднята в небо,” – повідомляє ресурс.

Довідка: Місто Мозир розташоване в Гомельській області Білорусі, приблизно за 45 км від кордону з Україною. Гомельський район межує з Київською та Житомирською областями України.