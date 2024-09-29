У ніч проти 29 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

За інформацією губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у селі Шабельське Щербинівського району придушений силами РЕБ безпілотник при падінні врізався в дерево і вибухнув — від вибухової хвилі біля будинку, що стояв поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих, за його словами, немає.

У російському місті Єйськ, що також знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому, де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників, передає моніторинговий канал Astra.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що силами ППО нібито знищено 18 БпЛА.

“Минулої ночі підрозділи ППО успішно відбили повітряну атаку ворога. У небі над Ростовською областю було знищено 18 БпЛА, у т.ч. п’ять – у південно-західній частині регіону та 13 – у Міллерівському районі. За оперативною інформацією постраждалих та руйнувань на землі немає”, – написав Голубєв.

Також невідомі дрони атакували Воронезьку область. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що “черговими силами ППО та засобами РЕБ збито та придушено близько двох десятків БПпА”.