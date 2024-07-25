У ніч проти 25 липня в Курській області Росії лунали вибухи.

Відповідні відео з’явилися в місцевих Telegram-каналах. Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що у небі над регіоном нібито було збито 17 безпілотників.

Близько 22:00 24 липня він заявив, що в небі над регіоном працює протиповітряна оборона, і закликав місцевих мешканців відійти від вікон. Згодом Смирнов написав, що над Медвенським районом збито безпілотник.

О 22:31 губернатор написав, що російська ППО нібито збила ще 12 дронів, а через годину додав, що ще чотири.

Згодом Смирнов заявив, що в селищі Ювілейний Курського району нібито у результаті падіння уламків безпілотника спалахнув будинок. За його словами, опіки отримала місцева мешканка, яка самостійно намагалась загасити пожежу. Медики надали їй допомогу на місці, зазначив Смирнов.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких чутно гучні вибухи та видно спалахи в небі.